В музее-заповеднике «Кусково» 13 и 14 сентября пройдет серия культурных мероприятий «Новая классика в Кускове», посвященная современным экспериментальным жанрам. Мероприятие организовано в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» и приурочено к 310-летию усадьбы.

Под руководством режиссера Алексея Франдетти исторические пространства усадьбы превратятся в сцену, где будут представлены современные перформансы, сочетающие новую классику и электронику. Гостей ждут светящиеся арт-объекты — арфа и фортепиано, а также арка с колокольчиками для загадывания желаний.

В дневное время пройдут творческие мастер-классы по росписи шоперов и изготовлению брелоков, музыкальные занятия, выступления воздушных акробатов. Посетители смогут побывать в гримерной зоне «Будуар графини», увидеть номера коллектива Supermotiv, принять участие в исторических пикниках, ретроателье и усадебных играх. Также запланирован дворянский променад «Хранители светских бесед» с рассказом об истории усадьбы.

Вечерняя программа включает выступления современных исполнителей. 13 сентября выступят неоклассик Денис Стельмах с диджеем Netochno, битбоксер Вахтанг с оркестром Beatbox Orchestra и группа Sound Up со световым шоу. 14 сентября музыкальный лейбл Phagamast представит своих диджеев, Тося Чайкина исполнит авторские композиции, а Никола Мельников выступит с симфоническим оркестром Chamber Orchestra.