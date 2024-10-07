С 3 по 5 октября в московском зале «Зарядье» прошел Международный форум BRICS+ Fashion Summit. В мероприятиях форума приняли участие представители модной индустрии из более чем 100 стран.

В рамках деловой программы прошли дискуссии и круглые столы, посвященные будущему моды и ее возможностям. В частности, состоялась сессия «Модный стрим. Продвижение от нового поколения», в которой приняли участие основательница PR-агентства People’s Revolution Келли Катрон, журналист KAKDELA Мария Тарасова, директор Tajikistan Fashion Week Тахир Ибрагимов, главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева, медиа продюсер и основательница ed-сообщества NFT CONF Евгения Плотникова. Участники сессии обсудили новые форматы продвижения, наиболее востребованные площадки для продвижения модного контента, и то, как брендам нужно адаптироваться ко всем этим новшествам — стриминговым платформам и живым трансляциям, активными пользователями которых выступает как раз новое поколение потребителей.

На сессии «Искусство футуризма. Как будут одеваться люди будущего» рассуждали о том, что в будущем одежда будет изготавливаться из более экологичных материалов, а производство будет осуществляться «по запросу». Директор Mozambique Fashion Week Фернанда Невес, научный сотрудник Amazonia Design Лучана Дуарте, 3D-дизайнер одежды Настасья Некрасова и генеральный директор WE.REFIBER Анастасия Костюнина также обсуждали возможность более обширного применения ИИ для подготовки одежды.

Руководитель разработки мобильных приложений «Озон» Павел Щедухин и старший помощник редактора The Indian Express Ринку Гош в ходе дискуссии «Кликом единым. Тренды развития мобильных приложений» обсудили продажи фешен-продукции на электронных платформах, а также необходимость внедрения технологии 3D-примерки в будущем.