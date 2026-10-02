В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера приключенческого фильма Ильи Маланина «Битва моторов». Картина рассказывает о создании автомобиля «Руссо-Балт», который авторы называют первым российским серийным автомобилем. В прокат фильм выйдет 8 октября, дистрибьютор — «Централ Партнершип».

Фильм представили генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, продюсеры Тина Канделаки, Леонид Верещагин, Петр Ануров, Вадим Верещагин и Григорий Стоялов, режиссер Илья Маланин, а также актеры Юра Борисов, Иван Янковский, Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Игорь Грабузов, Антон Рогачев и Алексей Розин. На показ пришли министр культуры Ольга Любимова, Константин Эрнст, Артем Дзюба, Кристина Асмус, Марк Эйдельштейн, Аглая Тарасова, Сергей Бурунов, Светлана Бондарчук и другие гости.

Продюсер фильма, заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки сказала, что мир меняют мечтатели.

«Ты испытываешь азарт от жизни только тогда, когда у тебя есть мечта. Потому что ты веришь, что что-то можно изменить. И пока ты в это веришь, мечты, желания и любовь — основа твоей жизни», — заявила она.

Ольга Любимова поздравила создателей картины и призвала зрителей идти на нее всей семьей.

«Сама история, великолепно снятая такой талантливой командой, кажется сказкой… и тем важнее сейчас такая правда», — сказала министр.

Александр Жаров напомнил, что главный герой фильма Андрей Нагель не был инженером.

«Он был журналистом, издателем, мечтателем, визионером. И он сумел собрать ту группу инженеров, которая смогла создать уникальный автомобиль», — сказал гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга».

Действие фильма начинается в 1908 году. Автолюбитель Андрей Нагель (Иван Янковский) находит союзника в лице инженера Дмитрия Бондарева (Юра Борисов). Вместе они собирают команду и берутся за разработку «Руссо-Балта». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решает доказать надежность машины на ралли в Монако.

По словам Ильи Маланина, картину снимали в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Сербии и Черногории. Для съемок конструкторское бюро Игоря Ермилина, создателя гоночного автомобиля Marussia, построило реплики машин начала XX века по историческим чертежам и фотографиям. Летом их показали на этапе Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway и на автофестивале на ВДНХ.

В сентябре Янковский и Борисов проехали на реплике «Руссо-Балта» по центру Москвы, а затем на один день стали водителями столичного такси.

Фильм сняли «Централ Партнершип», «Кинослово» и «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» в партнерстве с «Газпром-Медиа Холдингом» при поддержке Фонда кино. Возрастное ограничение — 12+.