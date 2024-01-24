В Москве 23 января прошел закрытый показ второго сезона сериала «Струны». Проект будет доступен на стриминговых платформах Wink и «Кинопоиск» с 25 января.

Сериал повествует о квартете студентов-виолончелистов Академии Гнесиных. В первом сезоне герои только притирались друг к другу и пытались свыкнуться с преподавателем-бунтарем, который работал с музыкантами почти методами из фильма «Одержимость».

Второй сезон отличается от первого и настроением, и способом подачи — в нем будут музыкальные номера, а драматический накал внутри квартета становится все сильнее. Это история не только про музыку, но и про борьбу со своими внутренними демонами, об отношениях с близкими.

«Во втором сезоне будет больше музыки, мы добавили немножечко попсы. Каждая серия включает в себя мини-клип, имеет свою музыкальную составляющую», — поделился в беседе с RTVI продюсер проекта Дмитрий Ким.

В сериале снимались Артем Ткаченко, Олег Отс, Федор Левин, Алина Рачковская, Ева Инденбаум, Елена Сафонова, Светлана Тома, Майя Мальцева, Денис Донской, Анна Богомолова и другие. Исполнительница одной из главных ролей Алина Рачковская рассказала RTVI, что во втором сезоне герои будут петь и танцевать.

«Я считаю, что те, кому полюбился первый сезон, будут очень счастливы от второго. И второй сезон будет также немного направлен больше в сторону мюзикла. Немного поменяется жанр, но при этом останутся любимые герои. Поэтому будет интересно и тем, кто не смотрел первый сезон», — отметила актриса.

Проект создан компанией «Вижн репаблик» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).