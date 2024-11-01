С 27 декабря по 8 января на сцене МТС Live Холл в Москве будут показывать шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…». В его основу легли стихи Сергея Михалкова, а идея представления принадлежит Наде и Анне Михалковым, которые выступили также и организаторами.

«Мы решили возродить добрую традицию встречаться всей семьей под Новый год. Нам хочется воспитывать своих детей на примерах, проверенных временем и нами! Дядя Степа — всем знакомый герой, с ним меня связывает история из детства, как и со многими другими героями произведений: Три поросенка, Зайка-зазнайка, Упрямый лягушонок, которых создал мой дед, Сергей Михалков. В прошлом году мы заложили фундамент для того, чтобы сделать это новогоднее шоу традиционным, куда можно прийти всей семьей и встретиться с героем, которого помнят и любят несколько поколений. Наш проект о вечных человеческих ценностях. Мы хотим, чтобы посещение нашего шоу стало настоящей семейной традицией для многих!», — поделилась Анна Михалкова.

Поэма «Дядя Степа — милиционер», которая легла в основу шоу, отмечает в этом году свое семидесятилетие. В центре сюжета — добрый Дядя Степа, который проследует загадочного Звездопадова, спасая детей от опасных и неожиданных ситуаций. В постановке задействовано более 40 актеров, включая артистов цирка и мюзикла, а также танцевальный шоу-балет, каскадеры и акробаты.