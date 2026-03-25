Ко Дню работника культуры департамент культуры города Москвы представил специальный проект «Код культуры: люди», посвященный специалистам разных поколений, формирующим культурную среду столицы.

Проект рассказывает о представителях самых разных профессий в сфере культуры — тех, кто создает спектакли и выставки, работает в библиотеках и музеях, обучает молодых артистов, организует городские фестивали и сохраняет культурное наследие. В основе «Кода культуры: люди» — диалог поколений: в серии интервью опытные специалисты и молодые профессионалы из подведомственных учреждений делятся взглядом на профессию, рассказывают о ценностях, преемственности и векторах развития культурной сферы.

«День работника культуры — это праздник всех, кто своим ежедневным трудом создает пространство для вдохновения, бережно хранит наследие и уверенно движется вперед. Культурный код столицы складывается из таланта, преданности делу и, конечно, преемственности: опыт мастеров и энергия молодых профессионалов сегодня работают в единой связке, позволяя московской культуре развиваться, оставаясь верной своим традициям», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Ключевая идея проекта — показать культуру Москвы как живую систему, в которой традиции и современные подходы, опыт и молодость дополняют друг друга. Преемственность поколений позволяет сохранять накопленные знания и одновременно осваивать новые направления.

Специально для «Кода культуры: люди» была подготовлена серия фотосессий, раскрывающих героев и подчеркивающих идею диалога поколений. Съемка прошла в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках Московской недели моды. Образы для участников собрали именитые стилисты.

День работника культуры ежегодно празднуется 25 марта. Это профессиональный праздник деятелей культуры, искусства, кинематографии, полиграфии, книгоиздания, а также работников сферы туризма и спорта.