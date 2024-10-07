С 24 октября 2024 года по 26 января 2025 года в Музее русского импрессионизма откроется новая выставка «Новое общество художников», посвященная одноименному объединению живописцев Серебряного века.

«Новое общество художников» было основано в 1903 году учениками Ильи Репина и Архипа Куинджи. Председатель объединения Дмитрий Кардовский и его жена Ольга Делла-Вос-Кардовская стали идейными лидерами сообщества. Они организовывали выставки, где представляли свои картины, а также программные работы своих выдающихся современников, причем, не ограничивая авторов в выборе стилей. За 14 лет существования объединение организовало 10 выставок современного искусства, в которых принимали участие более 200 художников.

На выставке «Новое общество художников», подготовленной куратором Ольгой Юркиной, будут представлены более 180 полотен. Среди них — работы Дмитрия Кардовского и Ольги Делла-Вос-Кардовской, а также Бориса Кустодиева, Алексея Щусева, Михаила Врубеля и других участников объединения. Подобно экспозициям начала прошлого века в залах музея встретятся академики Пётр Нерадовский и Евгений Лансере, мирискусники Александр Бенуа и Александр Головин, символисты Николай Милиоти и Николай Крымов, неоклассики Владимир Щуко и Иван Фомин.

Экспозиция будет сопровождаться просветительской программой, включающей лекции, мастер-классы, экскурсии и кинопоказы.