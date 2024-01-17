С 8 февраля в Музее русского импрессионизма начнется выставка «Группа „13“. В переулках эпохи». Экспозицию дополнят произведения Эдгара Дега, Жана-Франсуа Милле и Отона Фриеза, с которыми «13» находились в творческом диалоге.

Группа «13» — объединение художников, существовавшее с 1929 по 1931 годы. В ее состав входили 13 авторов, среди которых Владимир Милашевский, Даниил Даран, Татьяна Маврина, Николая Кузьмин, Надежда Удальцова и Александр Древин. Их главной темой стала меняющаяся повседневность: городские улицы, перекрестки, парки, ипподромы, водные станции и пляжи.

Приглашенный куратор выставки — Надежда Плунгян. Ее целью, как заявляют организаторы, было воссоздать художественную лабораторию, в которой формировался и развивался стиль «13-ти».

Одиннадцать тематических разделов выставки познакомят с главными представителями «13» и расскажут о ключевых явлениях, связанных с объединением. Часть экспозиции будет посвящена ленинградскому кругу поэта Михаила Кузмина и художникам-самоучкам Юрию Юркуну и Ольге Арбениной-Гильдебрандт. Отдельным сюжетом станет книжная иллюстрация. Музей также представит живопись и графику, созданную представителями «13-ти» в послевоенные годы.

Для некоторых произведений выставки будут изготовлены тактильные станции для незрячих и слабовидящих посетителей. По окончании проекта макеты станут частью постоянных экспозиций региональных музеев. Выставка «Группа „13“. В переулках эпохи» продлится до 2 июня.