В музее Бойманс ван Бенингена в Роттердаме ребенок случайно поцарапал картину Марка Ротко под названием «Серый, оранжевый на темно-бордовом, № 8». Стоимость полотна оценивается в 50 млн евро, сообщает «Би-Би-Си».

Представитель музея рассказал изданию, что повреждения были «поверхностными», добавив, что на непокрытом слое краски в нижней части картины видны небольшие царапины. По его словам, скоро полотно отреставрируют и вновь выставят. Картину повредили в момент, когда за залом никто из смотрителей не наблюдал.

Софи МакЭлун, менеджер по реставрации в компании Fine Art Restoration Company, заявила, что «современные нелакированные» картины, такие как «Серый, оранжевый на бордовом, № 8» Ротко, особенно подвержены повреждениям.

По ее словам, это «благодаря сочетанию сложных современных материалов, отсутствию традиционного слоя покрытия и интенсивности ровных цветовых полей, благодаря которым даже самые мелкие повреждения становятся мгновенно заметными». Тот факт, что картина не покрыта лаком, то есть она «открыта для окружающей среды», создает дополнительную проблему для реставраторов.

Музей не стал комментировать, кто будет нести ответственность за ущерб, нанесенный картине. Риски, связанные с физической утратой и повреждением произведений искусства обычно покрывают полисы страхования.