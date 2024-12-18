Ежегодное празднование Масленицы пройдет в арт-парке Никола-Ленивец 1 марта. В пресс-службе парка рассказали RTVI, что все билеты на праздник выкупили за три дня в закрытой продаже для подписчиков социальных сетей Никола-Ленивца.

Тема 2025 года — «Жил на свете рыцарь бедный…». «В заснеженный Никола-Ленивец прибудет особый гость — последний романтик и легендарный странствующий рыцарь. В мире цинизма и прагматизма он еще способен искренне любить даму сердца, совершать подвиги во имя справедливости, сражаться с колдовством и великанами», — поделились организаторы Масленицы.

За постановку битвы рыцаря против мельниц отвечает режиссер Олег Жуковский. Комплекс из тридцати башен с лопастями спроектировал основатель арт-парка Николай Полисский. 22-метровая постройка из отработанного дерева и сена, напоминающая заколдованных великанов, выступит в роли антагониста и неизменно падёт от рук доблестного рыцаря.