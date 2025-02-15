Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» пройдет 1 марта. Организаторы поделились с RTVI анонсом событий на масленичные гуляния.

Темой Масленицы 2025 года станет образ странствующего рыцаря. Для праздника построят 22-метровый объект «Мельницы», состоящий из 24 башен-мельниц. С ними сразиться доблестный рыцарь, который, конечно, одержит победу.

Впервые масленичный объект станет динамичным. До сожжения посетители смогут исследовать внутреннюю структуру «Мельниц». В создании инсталляции из дерева и сена приняли участие 18 мастеров под руководством Константина Фоминова. Театральная часть праздника, под руководством режиссера Олега Жуковского, дополнит действие. «Мельницы» станут участником огненного спектакля.

В течение дня масленичное ристалище пригласит к участию в народных играх, состязаниях и мастер-классах, переосмысленных в духе Никола-Ленивца. Параллельно с дневной программой пройдет увлекательный мастер-класс по декорированию игрушечной лошадки. В течение всего дня будет работать ярмарка, где можно найти сувениры ручной работы, ароматные блины и согревающие напитки. Ближе к вечеру состоится театральный перформанс «Поединок странствующего рыцаря», повествующий историю о борьбе идеалов и стремлении к высшим ценностям. Кульминацией праздника станет сожжение арт-объекта «Мельницы», знаменующее собой победу над старым и приход нового. Сразу после сожжения гостей ждет dj-set от Kedr Livanskiy, который станет завершением праздника.