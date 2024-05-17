C 20 по 26 мая в Нижнем Новгороде пройдет технологический фестиваль ЦИПР Tech Week.

Фестиваль пройдет на восьми городских площадках: в Доме народного единства, Корпоративном университете правительства Нижегородской области, коворкинге СБЕР GARAGE, ИТ-лектории в Corner Place, «Креативном пространстве», молодежном центре «Высота», «Академии Маяк» имени А.Д Сахарова и Нижегородской Ярмарке.

Деловая программа фестиваля ЦИПР Tech Week включает пять треков по различным направлениям: ИИ, компьютеры и виртуальная реальность, экономика и финансы, тренды, образование и карьера, психология и саморазвитие.

Среди спикеров ЦИПР Tech Week заявлены сооснователь и директор по развитию коммуникационного агентства SETTERS, генеральный директор SETTERS EDUCATION Александра Жаркова, президент Ассоциации блогеров и агентств, основатель агентства influencer-маркетинга «Hello blogger» Татьяна Иванова, актриса, режиссер-постановщик, исполнительница главной женской роли в игре Atomic Heart Марина Руденко, главный редактор сайта MAXIMOnline Павел Пучков и многие другие.

24 мая в рамках ЦИПР Tech Week пройдет практическое мероприятие для стартапов и инвесторов ИНВЕСТФЕСТ. На следующий день, 25 мая, в «Академии Маяк» имени Сахарова состоится молодежный день киберфестиваля Positive Hack Days 2 (PHDays), который объединит специалистов в области информационной безопасности и информационных технологий, этичных хакеров, а также всех, кто интересуется миром цифровых технологий.