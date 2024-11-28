28 ноября в Музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви». В экспозицию вошли более 150 работ художника.

В 2025 году будет отмечаться 125 лет со дня рождения Александра Лабаса. Пик его карьеры пришелся на 1920-е годы, когда он проводил свои живописные эксперименты. Больше всего его завораживала тема технологического прогресса, он любил писать самолеты, дирижабли, а также виды Москвы — новой развивающейся столицы. В его картинах всегда присутствуют движение, импульс.

Наследница художника, Ольга Бескина-Лабас отметила, что Александр Лабас выстраивал свои композиции так, словно всегда смотрел с высоты. «Невесомость для Лабаса это не только его ощущения во время полетов, особенность его творческого подчерка — быть „над“. Обилие воздуха и пространства в его работах — это тоже невесомость, как и его умение соединить пространство и время, дать возможность зрителю подышать ощущением бесконечности», — поделилась Ольга Бескина-Лабас.