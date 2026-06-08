79-я церемония вручения главной театральной премии США прошла в Radio City Music Hall. Ведущей вечера выступила певица P!nk. Главным триумфатором вечера стала постановка «Смерть коммивояжера» по пьесе Артура Миллера, получившая шесть наград, включая «Лучший возобновленный спектакль», «Лучшую женскую роль второго плана» (Лори Меткалф) и «Лучшую режиссуру» (Джо Мантелло).

Лучшим мюзиклом признана комедийная постановка «Шмигадун!» по одноименному сериалу Apple TV+. Также она получила награды за лучшую музыку и тексты песен, лучшее либретто и лучшие оркестровки. Продюсер Кристин Шварцман в шутку поблагодарила Apple TV+ за то, что сериал закрыли после второго сезона, что позволило перенести его на сцену.

Среди других победителей — мюзикл «Рэгтайм» (Лучший возобновленный мюзикл, лучшая женская роль — Кейси Леви, лучшая мужская роль — Джошуа Генри), «Пропащие ребята» (четыре награды), а также «Кошки: Джелликл» (три награды, включая лучшую хореографию и лучший дизайн костюмов).

Обладателем премии за лучшую мужскую роль в спектакле стал Джон Литгоу («Гигант»), получивший третьего «Тони» в карьере. Лучшей актрисой признана Лесли Мэнвилл («Эдип»), для которой эта награда стала первой. Лучшей пьесой названа «Освобождение» Бесс Уол — сценаристка стала первой американской женщиной за последние 37 лет, победившей в этой категории.

Шоу открывалось масштабным номером P!nk, исполнившей «Lady Marmalade» вместе с Megan Thee Stallion и участниками бродвейских мюзиклов сезона. Также состоялись специальные выступления в честь 30-летия мюзикла «Чикаго» и 50-летия «Кордебалета».