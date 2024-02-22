На стриминговой платформе Premier 22 февраля стартовала шпионская комедия «Красный 5». Сериал, снятый в духе «Пацанов» и «Отряда самоубийц», состоит из восьми эпизодов.

Главные герои сериала — спецагенты, которым нужно отыскать сбежавших из тюрьмы суперзлодеев со сверхспособностями. Задание поручили агенту Бекешеву (Денис Шведов) в отставке и его напарнику — хакеру по кличке Бабуля (Роман Курцын). Вместе им предстоит отыскать всех преступников и остановить зло.

В сериале также снимались Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов, Надежда Жарычева, Татьяна Храмова, Севастьян Бугаев, Мария Лисовая и другие. Режиссером проекта выступил автор «Хэппи Энда» Евгений Шелякин, а сценаристами — Иван Баранов («Капельник»), Евгений Шелякин и Кирилл Ситников. Сериал создан кинокомпанией 1-2-3 Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).