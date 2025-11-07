С 11 декабря по 15 марта 2026 года ГМИИ им. А.С. Пушкина представит грандиозную выставку «Марк Шагал. Радость земного притяжения» — первую за четыре десятилетия монографическую экспозицию художника в стенах музея.

Проект, курируемый известным искусствоведом Евгенией Петровой, сосредоточится на ключевом «русском периоде» творчества Шагала (конец 1900-х — 1922 гг.). Именно эти годы, проведенные на родине, стали фундаментом для формирования уникального стиля мастера, узнаваемого во всем мире.

Особый интерес представляет раздел иллюстраций к поэме Гоголя «Мёртвые души», созданных Шагалом в 1923—1926 годах, уже после окончательного отъезда из России. Эти работы из собрания Пушкинского музея наглядно демонстрируют, как художник, тоскуя по родине, продолжал создавать произведения, связанные с русской культурой.

Выставка предлагает зрителям новый ключ к пониманию искусства Шагала. Цитаты из автобиографической книги «Моя жизнь» создадут диалог между словом и образом, раскрывая тайны знаменитых летящих влюбленных и витебских улочек. В экспозиции бытовые зарисовки органично сочетаются с метафоричными полотнами, включая хрестоматийные «Над городом» и «Прогулку».

Центральным элементом выставки станет масштабная реконструкция — зрительный зал Еврейского камерного театра с девятью панно, созданными Шагалом в 1920 году. Рядом будет представлено историческое письмо художника с просьбой сделать его работу доступной не только театральной публике, но и всем ценителям искусства.

Музей подготовил насыщенную образовательную программу. За месяц до открытия, 12 ноября, в лектории Отдела личных коллекций стартует цикл «Марк Шагал и XX век», который поможет глубже понять творчество художника в контексте эпохи. В рамках выставки запланированы просветительские лекции и инклюзивные мероприятия, включая тактильные модели и экскурсии на русском жестовом языке.