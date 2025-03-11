11 марта в ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась выставка, посвященная 100-летнему юбилею Картинной галереи, которая насчитывает свыше трех тысяч произведений от Средних веков до наших дней.

После расформирования Румянцевского музея, располагавшегося в Доме Пашкова, в 1924 году в Пушкинский музей перевезли около 600 произведений искусства. Тогда и была сформирована Картинная галерея музея, в которой представлены работы мастеров со всего мира.

Научный сотрудник отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина Тамара Минина рассказала RTVI, что выставка дает возможность посетителям увидеть реорганизованные залы Картинной галереи.

Во время прошедших масштабных выставок, посвященных Щукину и Морозову, некоторые картины из постоянной экспозиции галереи убрали или переместили в другие залы. К столетию Картинной галереи работы фламандских, французских, итальянских художников вернулись в свои залы, их дополнили и новыми произведениями искусства.