В ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась выставка, посвященная памяти Марины Бессоновой — искусствоведа, хранителя французской живописи XIX—XX веков и инициатора создания фонда «Объекты и инсталляции». Экспозиция раскрывает разные составляющие собрания музея через призму биографии хранителя.

Марина Бессонова многие годы была хранителем коллекции французской живописи XIX—XX веков. Ее труды легли в основу полного научного каталога собрания французской живописи второй половины XIX — XX века в музее. По ее инициативе на этикетках стали указывать имена коллекционеров Сергея Щукина и Ивана Морозова. Бессонова первой в отечественном искусствознании сформулировала критерии изучения творчества «наивных» художников.

Как отметила куратор выставки Елена Зиничева, заведующая отделом визуальной информации ГМИИ, Марина Бессонова обладала свежим взглядом. Она переатрибутировала картины Клода Моне «Руанские соборы», исправив ошибку в этикетках, которая существовала десятилетиями.

Бессонова участвовала в организации ключевых культурных событий 1980—1990-х годов, включая выставки «Москва — Париж. 1900—1930» (1981) и «Поль Гоген. Взгляд из России» (1989). Она входила в международную команду кураторов проекта «Матисс в Марокко. Живопись и рисунок. 1912—1913», где активно применялись методы технологической экспертизы.

По словам Александры Даниловой, заведующей отделом нового западного искусства ГМИИ, выставка выстроена как целостная история, отражающая подход Бессоновой к искусству как к непрерывному процессу. Зал, посвященный фонду «Объекты и инсталляции», завершает постоянную экспозицию музея, демонстрируя обращение Пушкинского музея к актуальной художественной ситуации в 1990-е годы.

Как сообщила хранитель фонда «Объекты и инсталляции» Екатерина Ефимова, экспозицию открывает работа Румена Гашарова «Посещение муз» — первое произведение в собрании фонда. Специально для выставки была отреставрирована картина Бориса Турецкого «Две девушки в красном», которую музей показывает впервые.