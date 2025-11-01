Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина готовится представить масштабный выставочный проект «Августейшие. Куклы». Экспозиция, которая будет работать с 2 декабря 2025 года по 9 марта 2026 года, посвящена образу детства и исследует, как во второй половине XIX — начале ХХ века кукла превратилась из простой забавы в полноценный объект искусства.

Выставка рассказывает о Золотом веке кукол, пришедшемся на XIX столетие. В этот период, отмеченный изменением представлений о детстве под влиянием идей Просвещения, кукла приобрела собственную типологию, а её облик стал соответствовать актуальным модным тенденциям. Из объекта игры она трансформировалась в символ определённых идеалов, традиций и стилей, отражающий ценности и процесс воспитания в обществе.

Особое место в экспозиции занимают первые художественные куклы, производившиеся из воска, фарфора и бисквита. Изначально они часто предназначались не для игры, а для украшения интерьера и подчеркивания статуса своей владелицы. В императорской семье и у высшей знаты были популярны фарфоровые куклы из Германии и Франции, для которых из дорогих тканей создавался целый гардероб. Существовала практика заказывать у портных идентичные платья для девочки и её куклы. Принцип соразмерности, проявлявшийся в создании уменьшенных копий комнат, мебели и даже фарфоровых сервизов, помогал детям усваивать необходимые навыки в формате игры.

Одним из ключевых экспонатов станет набор из восьми тряпичных кукол в национальных костюмах народов, проживавших на территории Российской империи. Он был создан по случаю официального визита во Францию в 1896 году императора Николая II и подарен его семье. Этот набор иллюстрирует моду конца XIX века, когда для европейских кукол, продававшихся в России, начали шить наряды, вдохновлённые традиционными костюмами губерний. Параллельно это увлечение этническими образами проявилось и во Франции, что демонстрируют куклы в костюмах французской провинции Бретань, которые также можно будет увидеть на выставке. Экспозиция включит в себя редкие детские вещи и игрушки с более чем вековой историей, позволяя проследить эволюцию не только куклы, но и самого восприятия детства.