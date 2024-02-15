30 апреля пройдет награждение победителей Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Победители в каждой из основных номинаций получат 300 тыс. рублей на развитие своих проектов, а лучший проект сезона — гран-при размером 1 млн рублей.

Свои спортивные проекты могут предложить все желающие до 26 февраля. В проект должны быть вовлечены не менее пяти человек, а у участника должно быть желание и план по дальнейшему масштабированию задумки.

«Конкурс „Ты в игре“ за три года реализации вышел за рамки обычного проекта, он привлекает все больше активных участников, дает им возможность не просто реализовать инициативы, но также масштабировать свои работы и получать профильные знания, узнавать опыт экспертов. Важной частью конкурса является формирование сообщества единомышленников, возможность развить свои компетенции и заявить о своем проекте на всю страну», — отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Оценивать проекты полуфиналистов и финалистов будут члены экспертного совета конкурса: руководители спортивной индустрии, российские спортсмены и общественные деятели. В их числе, помимо Матицына, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, губернатор Курской области Роман Старовойт, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, официальный амбассадор IRONMAN RUSSIA Виктория Шубина и многие другие.