Благодаря появлению удобных сервисов для чтения онлайн, книги продаются в России все лучше. Об этом в программе «Специальное интервью» с Элизой Данте на RTVI заявил директор сети «Читай-город — Буквоед» Александр Брычкин.

По его словам, продажи книг растут, особенно в электронном и аудио форматах. Брычкин подчеркнул, что потребление книг за последние десять лет существенно выросло.

«Наступил всплеск проникновения чтения в население, когда процент читающих вырос на 10-15 процентных пунктов. И это связано как раз с развитием самиздата, электронных форм потребления контента, аудиокниг и, собственно, с развитием печатного рынка и способов доведения книги до читателя», — сказал он.

Собеседник RTVI также рассказал, что книги все еще играют для читателей большую роль в уходе от реальности. «Люди хотят отдохнуть, отвлечься, хотят развлечься в книге. Только не больше 15% от общего количества читателей ищут в книге источник знаний, навыков, идей», — добавил Брычкин.

Говоря о росте цен, Брычкин отметил, что книги не являются слишком дорогим товаром. По его словам, среднестатистический читатель ходит в книжный магазин примерно раз в три-четыре месяца, оставляя там тысячу рублей.

В 2025 году, по разным оценкам, книжная инфляция составит 8-10%, сказал Брычкин. «Постараемся не транслировать этот рост цен в полку, удерживать цены, ну и давать возможность читателям покупать новые интересные книги», — пообещал он.