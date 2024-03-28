28 марта начался полуфинал четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Он продлится до 12 апреля. Желающие поддержать понравившийся проект могут принять участие в народном голосовании на сайте проекта тывигре.рф.

Наибольшей популярностью среди полуфиналистов конкурса «Ты в игре» стали проекты, посвященные футболу (18 проектов), адаптивному спорту (15 проектов) и бегу (11 проектов). Как отмечают организаторы, беговые проекты стали примером того, как растет география и количество участников масштабных спортивных соревнований.

Одним из проектов, объединивших сразу несколько крупнейших российских марафонов, стала «Лига марафонов БРИКС», которую представили в Москве 20 марта. В рамках «Лиги марафонов БРИКС» проводятся Московский марафон, петербургский марафон «Белые ночи» и Казанский марафон. Ожидается, что в скором будущем в нем также смогут принять участие Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и другие страны, входящие в организацию.

«Количество забегов в России действительно становится больше, а география расширяется. Каждый уважающий себя губернатор или мэр города ставят одной из своих задач появление забега в своем городе. Масштабы соревнований тоже растут — от маленьких, в которых участвуют 100 человек, до десятитысячных аудиторий», — заявил один из экспертов конкурса, сооснователь и директор забегов «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов.

Тарасов обратил внимание на растущее разнообразие беговых форматов, которые включают в себя как традиционный бег по шоссе, так и трейлы, кроссы, забеги в горах и т.д. Он также отметил, что мероприятия, связанные с бегом, дали импульс для развития легкой атлетики, а необходимость настроить организм для нагрузок перед марафоном увеличила число тех, кто уделяет внимание общей физической подготовке, и создала условия для развития волонтерского движения, а также возникновения сообщества людей с активной жизненной позицией.

Финалисты четвертого сезона конкурса «Ты в игре» станут известны 12 апреля. Члены экспертного света огласят список из 25 участников, которые получат возможность принять участие в специальном образовательном акселераторе с целью последующей защиты своих проектов, которая пройдет с 22 по 26 апреля.

Авторы проекта, который займет первое место, получат 1 млн рублей на его реализацию, сумма вознаграждения для других участников составит 300 тыс. руб.