С 11 апреля в российский прокат выйдет фильм-участник кинофестиваля в Торонто «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца». Его сняла канадский режиссер Ариан Луи-Сэз. Кинопрокатная компания Russian World Vision опубликовала русскоязычный трейлер картины.

Мрачная комедия рассказывает о юной шестидесятивосьмилетней вампирше Саше (Сара Монтпети), которая отказывается убивать людей ради пропитания. Врачи ставят ей страшный диагноз — эмпатию. Семья Саши старается ей помогать, но после очередной семейной ссоры гуманистку выселяют из родительского дома и отправляют на поиски пропитания. Так она знакомится с Полем (Феликс-Антуан Бенар), готовым стать вампирским ужином, но при одном условии.

Домашняя канадская премьера состоялась в программе Centerpiece МКФ в Торонто. Картина также объехала такие значимые смотры, как МКФ Cinéfest в Садбери, МКФ фантастических фильмов в Каталонии.

На Монреальском фестивале нового кино «Вампирша-гуманистка» получила гран-при в конкурсе национального кино.