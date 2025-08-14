28 августа в книжном сервисе «Строки» состоится российская премьера романа Ребекки Яррос «Вариация». Электронная и аудиоверсия книги в озвучке актеров Егора Сазыкина и Донаты Нафиковой станут доступны в день релиза. В сентябре появится печатная версия книги от издательства «Азбука», которую желающие уже могут предзаказать.

Ребекка Яррос — автор мировых бестселлеров, включая фэнтези-серию «Четвертое крыло», «Железное пламя», «Ониксовый шторм» и военные мелодрамы. Ее книги регулярно возглавляют международные рейтинги, удостаивались премии Goodreads Choice Award и издаются в десятках стран суммарным тиражом свыше миллиона экземпляров. «Вариация» — ее вторая работа после романа «Доля вероятности», который экранизирует Netflix.

По сюжету, Алли и Хадсон, бывшие лучшие друзья, чьи отношения оборвались из-за трагедии, встречаются спустя 11 лет. Хадсон просит помощи в поисках родной матери для своей племянницы, и Алли, несмотря на старые раны, соглашается.

Для российских читателей подготовлен специальный проект: предзаказчики получат мерч с иллюстрациями художника Kangusha, а в электронной версии книги будут анимированные страницы с артами.