30 августа издательство «Альпина.Проза» совместно с сервисами «Яндекса» выпустит сборник рассказов «Механическое вмешательство», написанный современными авторами и нейросетью «Алиса» на YandexGPT.

В него вошло 15 рассказов. Каждый автор работал с нейросетью в свободном формате, без ограничений и заданных параметров, поэтому темы и сюжеты книги разнообразны. В создании сборника приняли участие писатели Ксения Буржская, Яна Вагнер, Шамиль Идиатуллин, Хелена Побяржина, Татьяна Толстая, Ислам Ханипаев, Даша Благова, Евгения Некрасова, Дмитрий Захаров, Марго Гритт, Рагим Джафаров, Алексей Сальников, Юлия Яковлева, Александра Шалашова, Анна Матвеева.

«Никто из авторов ранее не работал с нейросетями, не знал, как добиться нужного ответа и вообще сформулировать промпт, но в итоге все справились и, что самое интересное, все — по-разному. Мы не ограничивали авторов никак: их задача была самостоятельно пройти этот квест и написать рассказ с помощью „Алисы“ и YandexGPT. Я горжусь тем, что на русском языке это первый прецедент удачной коллаборации машинного интеллекта и человека в „большой“ литературе, результат которой, в общем, превзошел мои ожидания. Я думала, что все как минимум пойдут одним путем — диалога или запроса на сюжет, но все сделали совершенно по-разному» — поделилась Ксения Буржская, AI-евангелист «Алисы» и писатель.

Электронная и аудиоверсия книги будут доступны в «Букмейте».