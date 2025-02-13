20 марта кинокомпании «Атмосфера Кино» и Arna Media выпустят в российский прокат экшн-хоррор «Последний охотник на демонов» по мотивам компьютерной игры Home Sweet Home. В соцсетях уже вышел трейлер на русском языке.

Главную роль исполнил Уильям Моусли, известный по роли Питера Певенси во франшизе «Хроники Нарнии». В этот раз он сыграл полицейского Джейка, который сталкивается с ужасами потустороннего мира. По сюжету древние врата открылись и в наш мир хлынули полчища демонов во главе с неуязвимым титаном. Оказавшийся в эпицентре вторжения герой должен найти способ закрыть портал прежде, чем армия тьмы поглотит человечество.

Режиссерами картины выступили Стеффен Хакер и Александер Кисль. Съёмки фильма проходили в Бангкоке. Роли в картине исполнили Уильям Моусли («Хроники Нарнии»), Микеле Морроне («Меган: К вашим услугам»), Урассая Спербунд («Волны жизни», «Ты в моем сердце»), Тинг Сью, Акейра Хадден, Александр Ли, Тиа Тави, Доминик Зукер, Тонон Вонбун, Варинторн Яруйянонт, Иттипхол Пхолсонг.