27 февраля компания Russian World Vision выпустит в российский прокат экшн-триллер «Клинер». Главную роль в фильме исполнила актриса Дейзи Ридли, получившая широкую известность после роли Рей в новых эпизодах саги «Звездные войны».

Действие сюжета разворачивается в Лондоне. Группа активистов-радикалов под руководством персонажа Клайва Оуэна захватывает 300 заложников, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах радикалов находится настоящий безумец — в его планах уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только героиня Дейзи Ридли — в прошлом спецназовец, а ныне — простая мойщица окон — может спасти людей от гибели.

Главную мужскую роль исполнил Клайв Оуэн — номинант на премию «Оскар», обладатель премий BAFTA и «Золотой глобус» за фильм «Близость». Также в касте — восходящая звезда Голливуда Таз Скайлар. Режиссером выступил Мартин Кэмпбелл, автор фильма «Казино Рояль».