17 октября кинопрокатная компания Russian World Vision выпустит фильм «Робин Гуд и хранители леса». Приключенческое фэнтези переосмысляет знаменитую легенду о благородном разбойнике.

В центре сюжета история детей, которые стараются защитить лес от застройки. Одиннадцатилетняя Робин и ее друзья воображают себя бандой «Капюшонов»: они играют в рыцарские поединки и сражаются со злыми силами. Однако часть леса, которую дети провозгласили своим королевством, хотят уничтожить, поэтому ребятам нужно решиться на настоящий подвиг, чтобы сохранить опушку.

Сценарист фильма Стюарт Бенсон привнес в картину несколько эмоциональных сцен из своего детства, так как переживал подобные события. По его словам, однажды они с друзьями играли на клочке земли, когда неожиданно появились люди с планшетами и попросили ребят освободить территорию. Также Бенсон вспоминает тот день, когда тот самый участок для игр позади его дома был куплен и застроен: «Мало того, они еще и скупили часть земли у моей школы».

Съемки проходили рядом с местом, в котором вырос режиссер Филип Хоукинс — на северо-западе Великобритании. Создатели хотели, чтобы все кадры выглядели максимально аутентично, по-английски. Практически всех актеров для команды «Капюшонов» нашли в районе места съемок, это был принципиальный для режиссера момент.