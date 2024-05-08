30 мая в российский прокат выйдет фильм 1993 года «Маленький Будда», снятый режиссером Бернардо Бертолуччи. Картину покажет компания Russian World Vision.

Бернардо Бертолуччи называет эту картину завершением своей «Восточной трилогии», в которую также входят фильмы «Последний император» и «Под покровом небес». Фильм состоит из двух параллельных сюжетных линий. Первая рассказывает о поисках тибетскими монахами человека, который стал реинкарнацией Ламы Дорже. Они находят мальчика Джесси (Алекс Винзендейнджер) и уговаривают его родителей отпустить ребенка с ними в Бутан, чтобы они смогли проверить, истинный ли он Лама. В центре второй линии история избалованного принца Ситтхартхи (Киану Ривз), которому тоже предстоит пройти множество испытаний и стать Буддой.

Киану Ривзу на момент выхода фильма было 29 лет, он уже успел сняться в фильмах «На гребне волны» и «Мой личный штат Айдахо».

«Во время съемок „Маленький Будда“ с Бертолуччи, я какое-то время общался с буддистскими монахами в Катманду, Патане, Непале. Именно там я научился медитировать, а так же познал некоторые аспекты страдания, подлинности, а также узнал значение фразы „феноменальное существование“. Личный опыт, который я пережил во время медитаций, помог мне изменить свою жизнь, мое восприятие себя и других людей», — рассказывал Ривз.