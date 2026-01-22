19 марта кинопрокатная компания World Pictures выпустит в кинотеатрах психологический триллер «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Фильм вошел в шорт-лист премии «Оскар» 2026 года в категориях «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучший грим и прически».

Режиссером выступил Джеймс Вандербильт. Главные роли сыграли: обладатель премии «Оскар» Рами Малек, который исполнил роль психиатра Геринга Дугласа Келли, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус» Рассел Кроу и номинант на премию «Оскар» Майкла Шэннона. Компанию им на экране составили: номинант на премию «Оскар» Ричард Э. Грант и восходящая звезда Лео Вудолла, который говорит по-немецки в роли переводчика Говарда Триста.

Фильм рассказывает о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга, от результатов которого зависит исход самого громкого суда 20 века — Нюрнбергского процесса. В основе фильма — книга «Нацист и психиатр», написанная американским журналистом Джеком Эль-Хаем. Книга получила широкое признание читателей, показав, что не только факты, но и конфликт внутри самого Келли, где его рациональный анализ вступил в конфликт с тем, что он обнаружил в людях, которых изучал. Эти идеи дали фильму эмоциональную и интеллектуальную глубину, которая отличает его от стандартной исторической реконструкции.

«Они оба хотели получить что-то друг от друга», — делится в одном из интервью Вандербилт. «Келли, по сути, получает в свое распоряжение самого высокопоставленного из ныне живущих нацистов и думает: это возможность проанализировать природу зла. Геринг же, с другой стороны, ищет свой последний шанс на мировой арене».

В «Нюрнберге» Вандербилт в полной мере раскрывает свои сильные стороны как сценарист и как режиссер. Сюжет, основанный на реальных событиях, выстроен с той же скрупулезностью, что и в «Зодиаке», а тема психологического противостояния между идеалистом и воплощением зла предоставит богатую почву для создания напряженной атмосферы.