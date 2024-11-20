12 декабря кинокомпании «Атмосфера кино» и Arna Media выпустят в российский прокат пеплум «Дева Мария: Мать Христа». В сети вышел первый русскоязычный трейлер картины.

В фильме рассказывается библейская история о взрослении Марии и ее непорочном зачатии. Девушку выдают замуж за Иосифа, а ангел сообщает о ее беременности. Ирод, царь Иудеи узнает о скором рождении Спасителя и впадает в ярость от того, что в будущем может лишиться из-за этого трона. Тогда царь приказывает убить всех младенцев в Вифлееме, чтобы уничтожить соперника до того, как тот вырастет и окрепнет. Мария и Иосиф пытаются спасти своего ребенка, чтобы сохранить жизнь младенцу Иисусу.

Роль царя Ирода в картине исполнил сэр Энтони Хопкинс, а Марию в картине сыграла юная израильская актриса Ноа Коэн. Также в фильме появляется Эймон Фэррен, известный зрителям по роли Кагыра в сериале «Ведьмак».

Режиссером проекта выступил Ди Джей Карузо, снявший «На крючке» и «Тайны Смолвиля», а оператор фильма Гэвин Стразерс работал над такими сериалами как «Аббатство Даунтон», «Доктор Кто» и «Ведьмак».