9 июля 2026 года кинокомпания «Кино.Арт.Про» выпустит в российский прокат боевик студии Lionsgate «Живая ярость» (Living Rage) режиссера Кэндзи Танигаки, известного по работе над боевыми сценами в фильмах «Блэйд 2», «Воины сумерек: Осада Коулуна» и «Горячая точка». Правообладатель картины — «Арна Медиа».

В центре сюжета — немой мастер Ван Вэй (Се Мяо), который ведет спокойную жизнь, но сталкивается с похищением дочери. Столкнувшись с бездействием коррумпированных полицейских, он решает спасать девочку самостоятельно. В поисках правды герой оказывается в водовороте преступных связей. Его союзником становится журналист, переживающий собственную трагедию: его жена также бесследно исчезла. Вместе они вступают в схватку с преступной сетью.

Партнером Се Мяо по фильму стал индонезийский актер и мастер единоборств Джо Таслим, известный по фильму «Рейд» и дилогии «Мортал Комбат». Продюсером выступил Уильям Кун, работавший над картиной «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли и фильмами Чжана Имоу — «Дом летающих кинжалов», «Герой» и «Цвета войны».

Мировая премьера «Живой ярости» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в программе «Полночное безумие», где картина получила стоячие овации и высокие оценки критиков. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 100% свежести. Лента заняла второе место в голосовании People’s Choice Award.

По словам создателей, фильм наследует традиции золотой эпохи гонконгского боевика и сочетает изобретательную хореографию с динамичным сюжетом. Каждая драка, снятая без лишней компьютерной графики, имеет смысловое значение.