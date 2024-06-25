18 июля в российский прокат выйдет фильм-обладатель «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля — фолк-хоррор «Одержимая» (Des Teufels Bad). Кинопрокатная компания Russian World Vision опубликовала дублированный трейлер картины.

Действие фильма происходит в Австрии XVIII века. Агнес (Аня Пляшг), главная героиня, выходит замуж за Вольфа (Давид Шайд). Однако она чувствует себя чужой в этой семье. В свободное время она гуляет по лесу и находит святилище с телом казнённой женщины. Хотя Агнес и испытывает страх, ее больше переполняет жалость к этой женщине, она ощущает с ней некую связь.

По мере того как героиня всё больше погружается в себя, вокруг неё начинают происходить ужасные события.

Режиссеры Северин Фиала и Вероника Франц в своей картине поднимают проблему послеродовой депрессии, которую несколько веков назад считали «происками дьявола» и казнили женщин, страдавших от этой болезни.

По словам авторов, фильм основан на реальных событиях.