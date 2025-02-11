13 марта в российский прокат выйдет хоррор «Опус». Правообладателем выступает «Амедиатека», дистрибьютором — кинокомпания «Атмосфера кино».

По сюжету молодую журналистку приглашают в отдалённое поместье легендарного поп-исполнителя, который исчез тридцать лет назад при таинственных обстоятельствах. Окружённая культом поклонников звезды и опьянённых гостей, девушка быстро понимает, что оказалась в центре его хитроумного плана.

27 января картина была представлена в рамках одной из самых известных программ кинофестиваля «Сандэнс» — «Полночь». Роли в фильме исполнили Айо Эдебири («Медведь», «Черное зеркало»), Джон Малкович («Подмена», «Опасные связи», «Новый папа»), Мюррэй Бартлетт («В поиске», «Белый лотос», «Секс в большом городе»), Эмбер Мидфандер («Любой ценой», «Легион», «Банши»), Татанка Минс («Убийцы цветочной луны», «Банши», «Сын») и другие.