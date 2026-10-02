Кинопрокатная компания World Pictures представит в России фильм ужасов «Проклятие Сальмокджи» 4 ноября. По данным прокатчика, картина стала самым кассовым корейским хоррором, обойдя «Историю двух сестер», которая удерживала рекорд более двух десятилетий.

Режиссером выступил Ли Сан-мин. Главные роли исполнили Ким Хе Юн, известная по сериалам «Небесный замок», «Подснежник» и «Хватай Сон Чжэ и беги», и Ли Джон Вон. В фильме также снялись Ким Джун Хан, Ким Ен Сон, О Дон Мин и Чан Да А, для которой эта роль стала дебютом на большом экране.

По сюжету компания друзей отправляется к заброшенному водохранилищу Сальмокджи, чтобы разгадать тайну периодически появляющейся там фигуры. На месте навигаторы выходят из строя, пространство искажается, а случайный незнакомец ведет себя пугающе. Поездка превращается в борьбу за выживание, когда из глубины водоема пробуждаются паранормальные существа.

Фильм снят при бюджете около 3 млрд вон (примерно 2 млн долларов). Он быстро окупился: уже через неделю после премьеры собрал около 800 тысяч зрителей, а позднее преодолел отметку в 3 млн проданных билетов. Картина возглавила национальный прокат, несмотря на конкуренцию с голливудскими релизами.

Сценарий опирается на корейский фольклор о мульгвишине — духе утонувшего человека, который затягивает живых под воду. Прообразом места стал реальный водоем в уезде Есан провинции Чхунчхон-Намдо. После выхода фильма туда начали приезжать поклонники хорроров, а местные власти стали использовать популярность картины для привлечения туристов.

Во время подготовки к съемкам команда провела шаманский ритуал. По словам Ким Хе Юн, шаман выбрал нескольких актеров и попросил их нарисовать оберегающий символ огбанги. Позже участники заметили, что все выбранные артисты играли персонажей, которые погибают или становятся призраками. О содержании сценария шаману не рассказывали.