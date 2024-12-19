Кинопрокатная компания «Кино. Арт. Про» выпустит в российский прокат триллер «Иллюзия контроля». Фильм выйдет в кинотеатрах 1 января.

В центре сюжета профессиональные киллеры, которые мастерски используют психологический натиск и тщательно спланированные сценарии для того, чтобы обставить любое убийство как несчастный случай. Однако их безупречная схема дает сбой, когда один из членов команды погибает при загадочных обстоятельствах, которые странным образом напоминают их последнее «постановочное» убийство. Глава группировки Ён Иль, уверенный в том, что такие совпадения не случайны, начинает подозревать, что за этим стоит конкурирующая организация «Чистильщики», известная своими жестокими методами и безжалостностью. Понимая, что внезапно команда стала мишенью в игре, в которой отступление невозможно, Ён Иль начинает борьбу.

«Я сосредоточен на изображении напряжения, возникающего из- за намека на зловещие заговоры, скрывающиеся за повседневными событиями. Моя цель — поделиться хаотичным опытом потери веры и ощущением, что ты застрял в трясине в поисках истины», — говорит режиссер Ли Ё-соп.

В фильме снимались Кан Дон-вон, Ли Му-сэн, Ли Ми-сук, Ли Хён-ук и другие. Картина напоминает фильмы про заговоры, такие как «Меняющие реальность», «Двадцать одно», и истории о мошенниках — «Иллюзия обмана» и «Одиннадцать друзей Оушена».