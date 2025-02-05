20 февраля в российский прокат выйдет мультфильм «Баг Бой — супергерой джунглей», который расскажет историю о взрослении, защите окружающей среды и спасении животных. Кинопрокатная компания RWV Film опубликовала трейлер картины.

В центре сюжета маленький мальчик Моусен, который мечтает стать супергероем. Во время семейного пикника недалеко от леса Моусен встречает тигра по имени Тигруля, сбежавшего от браконьеров, и узнает, что этот вид кошачьих находится под угрозой исчезновения. Тогда мальчик обещает спасти животное и увозит его с собой в город. Но теперь Моусену нужно придумать, как доставить Тигрулю в родной лес и защитить других тигров от охотников.

Режиссером картины выступил иранский художник Бехнуд Некуи. Семейный фильм рассказывает о том, что каждый может внести свой вклад в спасение планеты. Он учит детей бережно относится к окружающему миру.