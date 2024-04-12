2 мая в российский прокат выйдет фильм-участник Венецианского кинофестиваля «Реальная история Уиннер». Локализованный трейлер картины представило творческое объединение Arthouse.

Фильм основан на реальных событиях, в нем рассказывается история бывшей сотрудницы американской разведки Реалити Уиннер, арестованной по подозрению в разглашении секретной информации. В ФБР считали, что девушка могла слить данные о возможности вмешательства в президентские выборы США 2016 года. В основу сценария легли стенограммы спецслужбы.

Для режиссера Тины Саттер «Реальная история Уиннер» стала дебютной картиной. Главную роль в фильме исполнила звезда «Эйфории» Сидни Суини. После премьеры в Венеции критики отмечали, что эта работа стала прорывной для актрисы: ей впервые досталась главная драматическая роль, с которой она, по их мнению, блестяще справилась.