3 апреля кинодистрибьютер «Атмосфера кино» выпустит в российский прокат триллер «Обитель смерти». RTVI публикует трейлер фильма на русском языке.

По сюжету властный и амбициозный судья в отставке оказывается в уединенном пансионе, где он проходит лечение. Вскоре он становится невольным участником таинственной игры, которую ведет один из постояльцев. Грань между медикаментозными снами и реальностью размывается, а противник становится все сильнее.

Главные роли в картине исполнили дважды номинант на премию «Оскар» Джон Литгоу и лауреат премии «Оскар» Джеффри Раш.

Мировая премьера фильма состоялась на открытии одного из крупнейших жанровых кинофестивалей США — Fantastic Fest. Джеффри Раш получил награду, как лучший актер, а Джеймс Эшкрофт был признан лучшим режиссером.

Европейская премьера прошла на знаменитом фестивале жанрового кино в Сиджесе (Испания), где Джеффри Раш и Джон Литгоу разделили награду лучшему актеру. Кроме того, Джеффри Раш был удостоен специальной награды за достижения в актерской карьере.