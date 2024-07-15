1 августа в российский прокат выйдет триллер с элементами хоррора «Неспокойной ночи», основанный на сюжетах ирландской мифологии. Кинокомпания «Кино.Арт.Про» выпустила русскоязычный трейлер фильма.

Картина рассказывает историю молодой девушки по имени Алекс (Зара Девлин), которая вместе с мужем Сэмом (Оуэн Даффи) переезжает в дом его детства в небольшом поселке. Неподалеку неожиданно исчезает женщина, а местные жители ведут себя очень странно, проявляя жесткость и агрессию.

Алекс не дает покоя и то, что ее муж начал ходить во сне, хотя до переезда не страдал лунатизмом. Все это пугает девушку, и она решает разобраться, что происходит на самом деле.

Алекс узнает легенду о Банши — лесном духе, предвестнике смерти из кельтской мифологии. Предчувствие чего-то плохого нагнетает атмосферу, и чем больше времени героиня проводит на новом месте, тем больше узнает о темном прошлом мужа.

Режиссер Мелани Деллой исследует токсичные отношения супружеской пары. Картина поднимает вопросы о домашнем насилии, созависимости и угнетении.

«Что меня заинтересовало — так это идея газлайтинга, когда кто-то психологически манипулирует другим человеком и пытается заставить его усомниться в себе, лишая его восприятия реальности. Это также фильм о ночи. В конечном итоге это фильм о женщине, которой нужно проснуться», — объясняет режиссер.

Премьера фильма состоялась на Международном фестивале в Торонто в 2023 году, также он был номинирован на гран-при Международного фестиваля фантастических фильмов в Брюсселе.