1 августа компания «Кино.Арт.Про» выпускает в российский прокат триллер «Неспокойной ночи», вдохновленной ирландской мифологией. О том, каким получился дебют режиссера Мелани Деллой и как автор рассуждает на тему цикличности насилия в семье, рассказывает RTVI.

О чем фильм

Когда Алекс (Зара Дэвлин) была ребенком, отец убил ее мать у нее на глазах. Годы терапии помогли девушке справиться с травмой и алкоголизмом. Теперь она счастлива со своим мужем Дэмиеном (Марк Хубермэн), который заботится о ней и, кажется, искренне любит. Проблемы начинаются, когда пара переезжает в дом детства Дэмиена — большое фамильное поместье со средневековым замком. В округе пропадают люди, за окном постоянно слышны выстрелы охотников, Дэмиен начинает ходить во сне и покидает дом, а днем ведет себя совсем не так, как раньше.

Алекс узнает легенду поместья: несколько столетий назад Банши — проводник душ в мир мертвых из кельтской мифологии — пришла к хозяйке замка, которая только родила близнецов, и сказала, что один из младенцев — порождение тьмы, а другой — ангел света. Гостья предложила забрать «плохого» ребенка, но мать отказалась, тогда оба ее сына тяжело заболели, и никто не мог им помочь. Тогда Банши явилась снова и заявила, что если мать сбросит одного из близнецов с башни замка, второй излечится и выживет. Женщина так и сделала, после чего ее уцелевший сын выжил и вырос жестоким правителем.

Какие темы поднимает режиссер

Одна из главных тем фильма — психологическое насилие, газлайтинг. Дэмиен постоянно отрицает, что ходит во сне, а когда Алекс находит тело убитой женщины, говорит, что ей почудилось, и обвиняет в алкоголизме, от которого девушка уже вылечилась.

Однако режиссер подчеркивает, что насилие рождается на почве насилия. Оно кроется и в истории с Банши, и в прошлом главных героев — в ужасах, которые они пережили в детстве.

«Меня интересовала идея газлайтинга, когда кто-то психологически манипулирует другим и пытается заставить его сомневаться в себе, обесценивая его восприятие реальности. Это также фильм о ночи. В конечном счете это фильм о женщине, которой нужно проснуться. И также это история о детской травме и о том, как она может повлиять на то, кем мы становимся», — говорит Мелани Деллой.

Кто авторы

«Неспокойной ночи» (в оригинале — Nightman) — первый полнометражный фильм Деллой, на счету которой несколько короткометражных картин и актерских работ.

Родилась режиссер на Сейшельских островах, ее родители были известными политиками. Когда Деллой была ребенком, им с братом угрожали расправой, так как их мать Ингрид Бетанкур вела борьбу с наркоторговлей в Колумбии.

В 2002 году Бетанкур похитили Революционные вооружённые силы Колумбии. Деллой боролась за освобождение матери, принимала участие в маршах, организовывала митинги. Ее мать провела в плену шесть лет. Возможно, поэтому Деллой и заинтересовалась темой насилия и беззащитности человека, оказавшегося в незнакомой враждебной обстановке.

«Работа над жанровым кино стала для меня настоящим вызовом. Я хотела показать страх на психологическом уровне, как в „Сиянии“. „Неспокойной ночи“ тоже снят в одной локации и с небольшим количеством персонажей, это дало мне свободу в поисках движения истории», — рассказывает режиссер.

В картине снялись начинающие ирландские актеры, которые показали высокий уровень мастерства. Особенно выделяется игра Зары Дэвлин, исполнившей роль главной героини. Она выглядит хрупкой, но не сломленной, не скупится на искренние и живые эмоции. Поэтому ужас героини выглядит очень реалистично и заставляет зрителя переживать за ее судьбу.

Фильм был снят всего за двадцать дней. Хотя локация заявлена как ирландская, съемки проходили в Бельгии. «Наши ирландские актеры чувствовали себя как дома, так что проверку мы прошли», — смеется Деллой.

Почему стоит смотреть фильм

Картина была номинирована на гран-при Международного фестиваля фантастических фильмов в Брюсселе и высоко оценена критиками. Фильм понравится тем, кто любит инди-триллеры и семейные драмы.

Триллер снят в живописной локации, в нем есть классические элементы хоррора, ночные сцены, шорохи, загадка и поиск истины. Шарм картине придает туманная дымка, в которой сняты натурные сцены, и мистический подтекст происходящего. Ни зритель, ни героиня до конца не понимают: правдива ли легенда о Банши, правда ли род Дэмиена проклят?