Пусть и с запозданием относительно мирового проката, но до российского зрителя официально добрался фильм «Эддингтон» Ари Астера, автора культовых «Реинкарнации» и «Солнцестояния» — хорроров, перевернувших представление о жанре в конце 2010-х. Его новая картина исследует расслоение американского общества на фоне пандемии коронавируса, не чураясь плакатного языка соцсетей и китча. Однако на длинной дистанции выяснилось, что эта лента оказывается сильнее других фильмов года, претендовавших на портрет современных США. Как так получилось и какие составляющие держат эту сумасшедшую картину на плаву, киножурналист Федор Быков рассказал в материале RTVI.

О чём фильм

Май 2020 года. Маленький городок в Нью-Мексико переживает пандемию коронавируса: жители спорят о ношении масок, объясняя происходящее самыми безумными теориями. Местный шериф Джо Кросс (Хоакин Феникс) объявляет о своём участии в выборах мэра, бросая вызов действующему руководителю Теду Гарсии (Педро Паскаль).

Личное переплетается с политическим: ситуация накаляется не только в городе, но и в семье шерифа, а его подавленная жена (Эмма Стоун) слишком живо интересуется голубоглазым интернет-проповедником (Остин Батлер). И эти конфликты — только начало: в Эддингтоне зумеры присоединяются к протестам движения Black Lives Matter, также не стоит забывать про «слона в комнате» — проект строительства гигантского ИИ-центра, который больше границ земель и местечковых человеческих споров. Кажется, это не сулит ничего хорошего практически никому.

Кто создатели

«Эддингтон» предназначен всем, кто интересуется современным авторским кинематографом. Может показаться неочевидным, но лучшим решением будет посмотреть этот фильм в кинотеатре, а не на компьютере или ноутбуке. При всей гиперактивности сегодняшнего момента «Эддингтон» — пример кино для вдумчивого просмотра и разглядывания деталей. За два с половиной часа экранного времени зритель может заметить множество небольших виньеток атомизирующегося общества, где горизонтальные связи на работе или в семье проигрывают политическим играм отдельных лиц или амбициям крупных компаний.

Актёрский состав «Эддингтона» оказался в центре внимания весной, во время премьеры на Каннском кинофестивале. Тогда на красной дорожке сошлись все звёзды А-класса, занятые в фильме: Педро Паскаль, не сходящий с экранов в этом году; оскароносная Эмма Стоун, чьи новые работы после «Бедных-несчастных» ждут с большим интересом; а также Остин Батлер — один из самых многообещающих молодых актёров с солидным послужным списком, от «Дюны: Часть 2» до «Пойман с поличным» Даррена Аронофски. Своеобразным «талисманом» режиссёра стал Хоакин Феникс, который пришёл после прошлого фильма Ари Астера «Все страхи Бо».

Работы Астера — одного из самых нетривиальных режиссёров современности — пока держат планку, поднимая неожиданные вопросы и темы. Если «Реинкарнация» и «Солнцестояние» стали пиком «возвышенного» хоррора, миксуя жанровые кровавые приёмы с популярной психологией, то вышедшие после них «Все страхи Бо» совершили разворот на 180 градусов вовнутрь. Эпическое исследование эдипова комплекса с Фениксом в главной роли было радикальным экспериментом, который с треском провалился в прокате.

Первый среди равных

Иронично, что в сравнении с другими фильмами, претендовавшими на портрет современных США в годы правления Трампа, «Эддингтон» показал худшие коммерческие результаты, но творчески держится куда крепче. Это подтверждают и интернет-пользователи, понемногу присматривающиеся к столь поляризующей картине на сайтах оценок вроде Letterboxd.

Отсылки к вестерну делают «Эддингтон» даже более американским по форме, чем его «собратьев» в этом году. «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, уверенно идущая к оскаровским номинациям, отчётливо занимает левый фланг, что приводит в восторг творческую интеллигенцию, присваивающую работе ПТА звание «фильма года» авансом. «Орудия» Зака Креггера, хорошо выступившие в прокате, на половине пути уходят в хоррор-развлечение, хотя замахнулись на портрет разобщённости общества самой формой повествования.

По «Эддингтону» наконец можно судить о формирующемся кино 2020-х годов, которое не стесняется происходящего в мире безумия. Если другой пик — сенсационно выступивший в прокате «Майнкрафт в кино» — это детская точка зрения и неуёмная творческая энергия, то «Эддингтон» — это ужасающий взгляд родителя на то, что со всем этим новым миром делать и как в нём жить дальше.

Почему стоит смотреть

С такой мрачной и сатирической позиции к теме коронавируса в авторском кино подходили нечасто. Можно вспомнить картину румынского режиссёра Раду Жуде «Безумное кино для взрослых», где похожий на «Эддингтон» сюрреалистический финал подводит итог напряжённому конфликту личного и публичного. Это редкий по смелости пример.

Сам феномен пандемии 2020 года пока перерабатывался в кино через формат «медицинских» историй, например, как в «Дыши» Романа Каримова и документалистике. Кроме того, «на удалёнке» стал популярен скринлайф-жанр сериалов, изучающий новую социальную дистанцию между людьми — от «Репетиции» с Дэвидом Теннантом и Мартином Шином до множества проектов телеканала ТНТ в России.

Тем интереснее оказалось, что подойти с такими обострёнными конфликтами к современному ковидному сумасшествию оказалось самым подходящим решением. Иронична режиссёрская позиция, которая ставит себя посередине битвы «правых» и «левых», демократов и республиканцев — оптика Астера как сценариста будто бы держится на городском сумасшедшем, бессмысленно бормочущем посреди бойни.

«Эддингтон» — редкий пример фильма, который не уворачивается от современности, а пытается посмотреть на неё прямо. Тут и бесконечный думскроллинг в соцсетях, и присвоение чужой «услышанной» позиции, и неидеальность всех политических флангов, которые проигрывают большому корпоративному капиталу. Ему-то всё равно, с кем работать.