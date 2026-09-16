С 18 сентября по 15 ноября 2026 года в галерее современного искусства Culture в Ростове-на-Дону пройдет выставка «Просто камни, просто дерево, просто река». Куратор — Максим Пышненко, сокуратор — Валерия Бармина.

В экспозиции участвуют 20 художников, среди которых Евгения Буравлева, Слава Нестеров, Мария Стадник, Виктория Кочерова, Наталья Дорогина, Кристина Овсянкина, Надежда Прадес, Никита Орлов, Анна Комарова, Галина Агафонова, Анастасия Горбунова, Таша Артзолотое, Алина Стерхова, Юрий Первушин, Катя Алагич, Александр Малахов, Мария Тихонова, TONY.WWWWW, Дарья Дмитриева и Олег Пигулевский.

Выставка посвящена состоянию, которое возникает при выходе из города: шелест листьев, ветер в поле, звук ручья, тишина. Организаторы предлагают пережить похожий опыт в пространстве галереи. «Медитативное состояние не обязательно искать далеко. Фрагмент коры с прогулки, засохшая ветка, еловая шишка, причудливый камень — этого достаточно, чтобы создать дома маленькую точку тишины: место, куда можно вернуться, когда в жизни снова становится слишком много суеты», — описывает замысел куратор Максим Пышненко.

Галерея Culture основана коллекционером Валерией Барминой в 2025 году. Она знакомит аудиторию Юга России с ведущими российскими и зарубежными художниками и формирует культуру осознанного коллекционирования в регионе. Галерея стала победителем ярмарки КОНТУР 2026 в номинации «Лучший стенд», а также вошла в число участников Cosmoscow 2026.