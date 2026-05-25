С 4 по 6 июня в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Т-Двор» заработает медиаинсталляция «Горизонт событий» — аудиовизуальный проект на стыке современного искусства, архитектуры и цифровых технологий. Проект создан международной студией аудиовизуальных решений «СЕТАП» совместно со студией пространственного дизайна figura•fon.

Инсталляция представляет собой динамическую среду, которая меняется в зависимости от сценария работы и взаимодействия с посетителями. Световые состояния, звук, видеоарт и архитектурные элементы формируют единое пространство, где зритель становится участником происходящего. В основе проекта — идея будущего как процесса, который формируется уже сегодня. Через визуальные образы, пространственные решения и медиаконтент авторы исследуют, как технологии влияют на восприятие мира, повседневную жизнь и человеческий опыт.

«Это не просто набор экранов или декоративных объектов, а цельная среда, в которую человек попадает физически и эмоционально, — отмечает медиахудожник, креативный директор студии „СЕТАП“ Степан Новиков. — Мы строили пространство как последовательный чувственный опыт через свет, звук, ритм и архитектуру. При этом инсталляция не пытается буквально предсказать будущее или дать ему однозначный образ. Скорее, это художественное размышление о том, как меняется мир вокруг нас и как технологии постепенно становятся частью человеческого опыта».

Пространство инсталляции будет работать в нескольких режимах. В утренние часы площадка станет местом для спортивных практик и музыкальных перформансов. Основной сценарий — иммерсивный аудиовизуальный опыт, в котором свет, звук и архитектура объединяются в единую пространственную драматургию. Отдельной частью проекта станут интерактивные механики: посетители смогут влиять на визуальные и звуковые сценарии в реальном времени.

В рамках проекта также покажут работы победителей опен-колла Школы дизайна Центрального университета. Молодые медиахудожники, студенты и школьники представят собственные высказывания о будущем, технологиях и человеке, интегрированные в пространство инсталляции. Посещение бесплатное по предварительной регистрации.