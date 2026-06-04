В Санкт-Петербурге открылась медиаинсталляция «Горизонт событий» — иммерсивная аудиовизуальная среда на стыке современного искусства, архитектуры и цифровых технологий. Проект создан студией аудиовизуальных решений SETUP совместно со студией пространственного дизайна figura•fon.

Инсталляция построена как динамическая среда, где свет, звук, видеоарт и архитектурные элементы объединяются в единый сценарий. Зритель становится активным участником: одной из ключевых механик стала возможность выбрать одну из 29 виртуальных планет. Этот выбор запускает уникальный аудиовизуальный сценарий, трансформируя восприятие пространства в реальном времени.

Отдельная часть проекта — работы победителей опен-колла Школы дизайна Центрального университета. Молодые медиахудожники, студенты и школьники представили авторские проекты о будущем, технологиях и человеке.

«Это не просто набор экранов или декоративных объектов, а цельная среда, в которую человек попадает физически и эмоционально, — отмечает медиахудожник, креативный директор студии „СЕТАП“ Степан Новиков. — Мы строили пространство как последовательный чувственный опыт через свет, звук, ритм и архитектуру. При этом инсталляция не пытается буквально предсказать будущее или дать ему однозначный образ. Скорее, это художественное размышление о том, как меняется мир вокруг нас и как технологии постепенно становятся частью человеческого опыта».

«Для нас „Горизонт событий“ — это метафора момента, когда человек оказывается перед неизвестностью. Именно в этой точке рождается выбор, который определяет возможные сценарии будущего», — рассказала креативный директор и сооснователь студии figura•fon Ольга Скворцова. Посещение инсталляции доступно для всех гостей фестиваля «Т-Двор» бесплатно по предварительной регистрации.