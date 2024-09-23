В Санкт-Петербурге заработал сервис «Попутчица», позволяющий добавлять на интерактивную карту опасные для женщин места. Об этом сообщили создатели карты в своем телеграм-канале.

«Карта небезопасных мест города — это инструмент, который помогает находить опасные места в города, избегать их, и прокладывать безопасный маршрут», — говорится в сообщении.

Нанести новую точку на карту может любой пользователь. В настоящий момент на карте указано около сотни небезопасных локаций. Каждая из них подписана пользователями: некоторые предупреждают о неосвещенных переулках, другие делятся историями о домогательствах в конкретных местах.

«Нужно быть осторожной при одиночных прогулках, можно встретить мастурбирующего мужчину, который выслеживает и делает это у вас на глазах», — пишет одна из пользовательниц, пометившая как опасную зону Смоленское кладбище на Васильевском острове.

По словам разработчиков-волонтеров, приложение будет развиваться: добавятся новые города, а также появится возможность строить удобные и безопасные маршруты. Оставить свой комментарий о небезопасном месте можно в боте проекта.