7 мая в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального сериала «Герои неизвестных войн» о главных мировых конфликтах, вспыхнувших после окончания Великой Отечественной войны.

В основу 5-серийного документального проекта легли личные истории ветеранов глобальных мировых конфликтов, чьи подвиги сыграли решающую роль в сохранении мира, но при этом остались в тени официальной хроники ХХ века.

События первого эпизода развернутся в разгар Корейской войны, когда советские лётчики действовали в боях под видом корейских пилотов. В следующей серии советские инструкторы отправятся во Вьетнам, где в обстановке строжайшей секретности они будут обучать местных военных противостоять самой мощной группировке американских войск, находящейся за пределами США.

Третий и четвёртый эпизоды экшн-сериала перенесут зрителей на африканский континент, где специалисты активно поддерживали правительство Египта, инициируя масштабные экономические и инфраструктурные проекты, а также помогли вооруженным силам Эфиопии, при поддержке советского спецназа и кубинских подразделений, нанести сокрушительный удар по сомалийцам. Пятый эпизод расскажет о конфликте в Ливане сорокалетней давности.

Все истории, рассказанные в сериале, основаны на официальных документах, личных архивах, а также дневниковых записях и воспоминаниях главных героев, многие из которых, даже несмотря на полувековую давность событий, пожелали остаться неизвестными.

В сериале приняли участие специалисты и эксперты из самых разных областей: российский историк, учёный-кореевед Константин Асмолов, генерал-майор авиации Владимир Попов, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин, военный историк и писатель Дмитрий Хазанов, председатель Президиума Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме Николай Колесник, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, председатель Совета ветеранов войны в Египте Борис Нефёдов и многие другие.

Режиссёром-постановщиком документального сериала выступил Иван Юдин («Тайны Карениной», «Хой»), сценаристами проекта стали Михаил Шептун, Ксения Фролова и Илья Егоров, а в роли креативного продюсера проект возглавил Максим Никольский. Генеральными продюсерами сериала выступили Дарина Евтушенко, Антон Кораблев и Анастасия Евтушенко. В качестве продюсера сериала от онлайн-кинотеатра Okko выступает Владимир Тодоров.