В московской SISTEMA GALLERY 3 сентября откроется персональная выставка художницы Анны Касс «Вейся, синяя тишь». Экспозиция будет работать до 4 октября. Куратором проекта выступил Алексей Корси.

В работах Анны Касс представлены образы, связанные с русской культурной традицией: яблоневый сад, вишня, рябина, лебедь, сова, кружево, хрусталь, пруд. Фигуры и сюжеты на полотнах проступают из глубины фона контуром или расплывчатым силуэтом. В работах художницы абстрактные и фигуративные элементы объединены в туманные композиции, отсылающие к фольклорным и литературным темам.

Анна Касс родилась в 1986 году в Тюмени. Выпускница Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица и Московской школы современного искусства (MSCA). В своей практике художница обращается к темам русского фольклора и литературы, вдохновляется сказками, поэзией Золотого и Серебряного веков, классической музыкой и природой. На холстах среди свободных потоков масляной краски угадываются яблони, вишневые сады, кусты смородины, мотивы русского кружева, силуэты усадеб, орнаменты павлопосадских платков и старинных прялок, сюжеты сказок и былин.