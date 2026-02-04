Российский кинематограф активно переориентируется на новые рынки, где анимация остается лидером экспорта. Полнометражные мультфильмы для кинотеатров опережают сериалы по коммерческому успеху и географии сбыта. Об этом в беседе с «Телеспутником» рассказала директор по международному развитию киностудии «Союзмультфильм» Катерина Пшеницына.

Игровое кино находит спрос в странах Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Сербии и Турции. Однако сериалы, ранее ориентированные на Европу и глобальные стриминги, сегодня продаются с трудом — даже самые рейтинговые проекты.

Цифровая дистрибуция лидирует над традиционным ТВ. Интернет-платформы лишены жесткого комплайенса эфирных каналов: алгоритмы сами продвигают контент, помогая ему находить аудиторию. Это делает диджитал самым перспективным каналом для российских кинопроектов за границей.

Переориентация требует субсидий на продвижение и локализацию. Меры до 2022 года устарели: география сбыта изменилась, лицензионные сделки сократились.

«Количество открытых рынков уменьшилось, для удержания позиций нужны рекламные бюджеты. Бизнес-миссии в новые страны, организуемые Агентством креативных индустрий, уже доказали эффективность — для „Союзмультфильма“ это дало прямые контакты», — отметила Пшеницына.