Телевизионная компания CBS объявила о планах завершить «Вечернее шоу Стивена Колбера», которое выходило с 2015 года. Об этом сообщает Variety.

Сам формат вечернего шоу существовал на канале с 1993 года. В 2026 году программу закроют из-за «проблем с финансированием». По данным издания, экономика позднего вечернего эфира становится все сложнее: медиакомпании несут высокие затраты на производство таких шоу, в то время как молодые зрители, которых они пытаются привлечь, все чаще смотрят их в цифровых форматах.

«Мы считаем Стивена Колбера незаменимым и завершим франшизу „Вечернее шоу“ в мае 2026 года», — заявили представители CBS. «Мы гордимся, что Стивен называл CBS своим домом. Он и его шоу займут место в пантеоне великих ведущих позднего вечернего эфира. Это решение продиктовано исключительно финансовыми причинами на фоне сложной ситуации в этом временном слоте. Оно никак не связано с рейтингами, содержанием шоу или другими процессами в Paramount».

Колберт рассказал об этом зрителям во время записи выпуска в четверг, 17 июля. «Это потрясающая работа. Жаль, что ее не получит кто-то другой», — пошутил он, поблагодарив руководство CBS и около 200 сотрудников шоу. Зрители освистали новость. «Да, я разделяю ваши чувства. Это не просто конец нашего шоу, но и конец „The Late Show“ на CBS. Меня не заменят. Все это просто исчезнет», — сказал Колбер.

Как отмечает Variety, индустрия ночных шоу переживает кризис: молодые зрители переходят на стриминговые платформы, где смотрят контент в удобное время. Хотя такие ведущие, как Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Колбер, по-прежнему привлекают живую аудиторию и создают виральный контент, их влияние ослабевает. В последние годы число подобных программ сократилось, а пятничные выпуски исчезли вовсе.

В 2017 году Колбер приезжал в Россию и принимал участие в шоу «Вечерний Ургант» — аналоге «Вечернего шоу Стивена Колбера». Телеведущие встретились в Санкт-Петербурге и сыграли в «русскую рулетку» — игру на выпивание водки.